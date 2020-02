Dead or School débarque sur PS4 et Nintendo Switch

Développé par le studio japonais, Nanafushi, Dead or School est un jeu d'action frénétique en 2D sorti le 29 août dernier au Japon et qui s'apprête à débouler sur PS4 et Nintendo Switch. Forcée à vivre sous terre sous terre suite à un cataclysme ayant vu surgir des hordes de zombies, une jeune fille tente de survivre et de percer les mystères entourant l'apocalypse... Pour plus de détails, retrouvez ci-dessous un trailer et une présentation du jeu.

DEAD OR SCHOOL sera disponible le 13 mars 2020 sur Nintendo Switch et PlayStation 4

Marvellous Europe a le plaisir d'annoncer aujourd'hui que DEAD OR SCHOOL , une aventure rapide et à défilement horizontal du Studio Nanafushi, arrivera dans l'Ouest le 13 mars 2020 pour Nintendo Switch et PlayStation 4. Cette aventure infestée de zombies 2.5D sortira en Amérique du Nord et en Europe.

Rejoignez la lutte d'Hisako pour sa survie contre l'infestation de zombies envahissant Tokyo et défendez son droit à une vie scolaire normale dans cette aventure 2.5D au rythme effréné pour Nintendo Switch et PlayStation 4. Forcée à l'isolement souterrain par l'apocalypse zombie, Hisako a peu de compréhension de le monde ci-dessus, mais après que la grand-mère d'Hisako révèle des histoires d'une enfance parfaite au-dessus de la terre et remette son ancien uniforme de lycée, Hisako est inspirée pour lutter contre les hordes mutantes pour redécouvrir le monde hors-sol et revendiquer son rêve de devenir un lycée normal fille.

Voyagez à travers Tokyo en visitant des lieux emblématiques tels que Shinjuku, Asakusa, Akihabara et Roppongi en utilisant le système de métro tout en battant des hordes de morts-vivants à chaque endroit en combat rapproché et à distance. Les armes et les capacités d'Hisako peuvent également être améliorées pour une force encore plus destructrice tandis que les objets de collection cachés en révéleront plus sur la vérité derrière l'apocalypse zombie. Hisako pourra-t-il trouver le salut à l'ÉCOLE, ou le monde est-il simplement MORT ? Découvrez-le dans DEAD OR SCHOOL !

À propos de DEAD OR SCHOOL :

Sorti à l'origine sur STEAM en 2018, et précédemment sorti au Japon sur Nintendo Switch et PlayStation 4 en 2019, DEAD OR SCHOOL : se déroule dans un Tokyo post-apocalyptique où les humains vivent isolés sous terre dans la peur de l'infestation de zombies au-dessus du sol.

Dans le cadre de cette aventure pour une vie de lycée moderne, Hisako parcourt Tokyo en utilisant le système de métro, chaque mission étant située dans un endroit familier à Tokyo. Les joueurs voyageront et exploreront des endroits tels que Shinjuku, Asakusa, Akihabara et Roppongi alors qu'ils tentent de vaincre l'infestation de zombies renversant la ville. Pour faciliter la quête d'Hisako, les joueurs pourront également mettre à niveau les armes et les compétences d'Hisako ainsi que débloquer des armes entièrement nouvelles qui garantiront que les morts restent morts .

Principales caractéristiques:

▪ Explorez Tokyo dans une aventure 2.5D au rythme rapide: prenez le contrôle d'Hisako et explorez différentes zones de Tokyo à travers le système de métro souterrain tout en battant des hordes de différents zombies et d'énormes boss.

▪ Slice and Shoot to Salvation: Engagez les ennemis avec des attaques à l'épée à courte portée et des attaques à longue portée avec des armes qui peuvent être combinées pour créer des attaques combinées mortelles contre l'armée des morts-vivants qui parcourent la ville.

▪ Améliorez et personnalisez votre équipement: améliorez les capacités d'Hisako en utilisant de l'argent et de l'expérience acquise pendant le combat avec de nouvelles armes et compétences.

▪ Coupes animées avec voix off japonaise: profitez de scènes cinématiques animées avec voix off japonaise complète.

DEAD OR SCHOOL : est prévu pour une sortie le 13 mars 2020 sur Nintendo Switch et PlayStation 4 en Amérique du Nord et en Europe. Les détails et la disponibilité des versions ultérieures seront confirmés à une date ultérieure. DEAD OR SCHOOL : est classé PEGI 16, USK 16, MA + 15 et ESRB M.