Dead Cells: Return to Castlevania s'offre une version physique pour cet été sur Nintendo Switch

Merge Games, Konami Digital Entertainment, les studios Evil Empire et Motion Twin ainsi que Just For Games viennent de confirmer que Dead Cells allait avoir le droit à une nouvelle version physique incluant sa dernière extension Return to Castlevania. Cette édition sera officiellement disponible sur Nintendo Switch et consoles PlayStation le 11 août 2023 .

À propos de Dead Cells: Return to Castelvania : Dead Cells est un jeu d'action/plateforme rogue-lite avec une pointe de Metroidvania. Explorez un château tentaculaire en perpétuelle évolution… à supposer que vous êtes capable d'en battre les gardiens lors d'affrontements en 2D dans cet univers souls-lite sans points de contrôle. Tuer, mourir, apprendre, recommencer. Nous ajoutons du contenu au jeu tous les 2 ou 3 mois pour que le jeu reste vivant. Cette édition contient les 4 DLC originaux (qui vous donneront accès au dernier contenu ainsi qu'un tout nouveau scénario avec une fin alternative et une tonne de nouveaux ennemis, armes et tenues) ainsi que le DLC Return to Castelvania. Faites équipe avec Richter Belmont et Alucard pour vous battre dans les anciens couloirs du château de Dracula. Maniez les armes emblématiques de Castlevania contre des hordes de monstres pour atteindre la salle du trône du Seigneur des Ténèbres lui-même… Caractéristiques principales : 14 armes iconiques telles que le vampire killer, la hache de lancer et l'eau bénite. Tous les objets les plus cultes de la franchise ont été transposés dans le style de combat rapide de Dead Cells tout en conservant leur esprit original.

2 niveaux - Dracula's Castle et Castle's Outskirts. Des chambres secrètes, des couloirs éclairés par des torches, des tombes lugubres, de magnifiques tableaux, la nourriture cachée dans les murs… Le tout rempli des monstres originaux de la série comme les harpies, les loups-garous et les armures hantées. Tout dans l'ambiance de ce château emblématique vous transportera dans les royaumes de la fantaisie gothique de Castlevania.

Une bande-son alternative composée de 51 morceaux originaux de Castlevania, que vous pourrez entendre dans tout le jeu. En plus de cela, nous avons pris les 12 morceaux les plus emblématiques, tels que Vampire Killer, Bloody Tears et Simon Belmont's Theme, et les avons réimaginés dans le style de Dead Cells en tant que bande-son pour ce DLC. Tout en préservant l'ambiance Castlevania bien sûr.

Un nouveau scénario - Richter Belmont et Alucard seront à vos côtés pendant votre quête pour vaincre Dracula. Ils vous aideront à naviguer dans le dédale du château de Dracula en vous fournissant leurs puissantes armes (parfois volontairement, parfois non). Cependant, là où il y a le bien, il y a le mal, alors méfiez-vous des puissants ennemis maléfiques qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous empêcher d'atteindre la salle du trône.

3 combats de boss épiques - Combattez l'essence même du mal dans deux duels intenses contre la Mort et Dracula, dans un décor majestueux. Et si vous parvenez à relever ces défis, préparez-vous à notre plus ambitieux combat de boss à ce jour...

20 tenues Castlevania - Incarnez tous vos personnages préférés comme Alucard, Richter Belmont, Simon Belmont, Maria Renard, Trevor Belmont, Sypha Belnades, ou même Dracula lui-même !