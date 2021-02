DC Super Hero Girls : Teen Power - Les héroïnes de la série de Cartoon Network débarque sur Nintendo Switch

Si vous ne l'aviez pas vu venir, rassurez-vous nous non plus... Tiré de la série éponyme diffusée sur Cartoon Network, DC Super Hero Girls : Teen Power vient d'annoncer son arrivée sur la Nintendo Switch. Attendu pour le 4 juin , le titre vous proposera d'incarner plusieurs adolescentes telles que Batgirl et Supergirl, jonglante entre leur vie d'étudiantes et leur job d'héroïnes. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Dans ce jeu basé sur la série à succès de Cartoon Network, incarnez le rôle de plusieurs adolescentes super-héroïnes classiques de DC telles que Batgirl, Supergirl et Wonder Woman et tentez de surmonter les épreuves de la vie lycéenne tout en sauvant la ville. Chacune de ces super-héroïnes dispose de capacités spéciales uniques à utiliser en combat, telles que des gadgets ou la possibilité de voler. Et lorsque votre héroïne retrouve son identité d'adolescente, profitez-en alors pour explorer Metropolis, prendre des selfies à partager sur Superstapost, le réseau social du jeu, ou bien encore aider à reconstruire un quartier de la ville. DC Super Hero Girls: Teen Power s'élancera le 4 juin sur Nintendo Switch. Le jeu pourra être précommandé sur le Nintendo eShop peu après la présentation.