DC Super Hero Girls: Teen Power confirme sa sortie ce 4 juin sur Nintendo Switch

Annoncé lors du dernier gros Nintendo Direct de février, DC Super Hero Girls: Teen Power est un nouveau jeu vidéo mettant en avant les héroïnes (et méchantes) de l'univers DC Comics. Initialement annoncé pour le 4 juin 2021 , cette date aura finalement été maintenue par TOYBOX Inc. et Nintendo. Il ne vous reste donc plus que quelques jours avant de pouvoir incarner vos héroïnes préférées sur Nintendo Switch.

Prêt(e) à sauver la ville des griffes d'un groupe de Super-Vilaines maléfiques issus de l'univers DC, tout en maintenant la vie sociale d'une ado du lycée de Metropolis ? Si vous maitrisez le lancer de Batarang et traînezavec vos amis après la fin des cours, Metropolis a besoin de vos services !

Dans DC Super Hero Girls: Teen Power, les joueurs peuvent accomplir des combos incroyables lors des combats, et cela en tirant profit d'un large éventail de capacités propres aux six personnages à incarner. Wonder Woman utilise ses talents de guerrière, armée de son Lasso de Vérité et de son Bouclier Volant. Supergirl, elle, possède sa Vision Laser et son Super-Souffle, tandis que Batgirl peut inventer des gadgets anticriminels, comme par exemple le Bat-Grappin.

La très joyeuse et très agitée Harley Quinn peut utiliser son méga-saut pour créer des dégâts et jouer les fauteuses de troubles. Catwoman, la très habile voleuse de diamants, peut utiliser la capacité de la Danse du Chat pour griffer et repousser ses ennemis. Et enfin, Star Sapphire peut lancer son pouvoir de la Cage d'Amour pour emprisonner tout adversaire. Voilà qui va prendre par surprise les sbires de Toyman !

Lorsque les joueurs ne seront pas occupés à se battre, ils pourront choisir d'explorer les différentes zones de la ville de Metropolis. Ils y sauveront tantôt des chats disparus, ou ils collectionneront des costumes pour agrémenter leur style. Les joueurs pourront même rebâtir une partie délabrée de la ville, en offrant de l'argent pour ouvrir des boutiques ou faire reconstruire des bâtiments.