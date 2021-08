Darksiders III officialisé pour fin septembre sur Nintendo Switch

La boucle est bouclée pour la licence Darksiders sur Nintendo Switch. Après les deux premiers opus mettant en avant les cavaliers Guerre et Mort, et le spin-off Darksiders Genesis, le dernier opus canon de la licence, Darksiders III, vient enfin d'être officialisé sur Nintendo Switch. Comme pour les versions Nintendo Switch précédentes, cet opus, profitera bien sûr du jeu de base, accompagné de tous les DLC additionnels parus à ce jour sur les plateformes concurrentes. Une version idéale pour incarner le personnage de Fury. Nous attendons impatiemment de pouvoir voir ladite version entrain de tourner sur la console hybride de Nintendo.

Darksiders III est officiellement attendu pour le 30 septembre 2021 sur Nintendo Switch.

Retournez sur une Terre en proie à l'Apocalypse dans Darksiders III , un jeu d'aventure et d'action hack-n-slash où les joueurs se mettent dans la peau de FURY et doivent traquer et anéantir les Sept Péchés Capitaux. La plus imprévisible et énigmatique des Quatre Cavaliers, FURY, se doit de réussir là où d'aucuns ont échoué : apporter le juste équilibre entre les forces qui déciment la Terre. Darksiders III est le troisième opus tant attendu de Darksiders, série encensée par la critique.

Unleash the Fury on the go! Darksiders III is coming to Nintendo Switch™ on September 30 with both DLCs, Keepers of the Void and The Crucible!#Darksiders pic.twitter.com/FTWEeheQxq