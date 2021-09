Darksiders III - La "FURY" s'abat dès à présent sur Nintendo Switch

Dernier opus mettant en avant le dernier des Cavaliers de l'Apocalypse en la personne de FURY, Darksiders III est enfin disponible sur Nintendo Switch. Outre la possibilité de pouvoir emporter ce troisième opus partout avec soit, cette édition Nintendo Switch se démarque par l'intégration des 2 DLC du jeu The Crucible et Keepers of the Void. Nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Retournez sur une Terre en proie à l'Apocalypse dans Darksiders III, un jeu d'aventure et d'action hack-n-slash où les joueurs se mettent dans la peau de FURY et doivent traquer et anéantir les Sept Péchés Capitaux. La plus imprévisible et énigmatique des Quatre Cavaliers, FURY, se doit de réussir là où d'aucuns ont échoué : apporter le juste équilibre entre les forces qui déciment la Terre.

Contient Darksiders III et 2 DLC : The Crucible et Keepers of the Void.

The Crucible:

Dans cette puissante relique de pur émerveillement numérique, les concurrents vont vivre une expérience absolument fracassante : The Crucible!

Il s'agit d'un défi légendaire que tout le monde murmure avec respect dans tout l'univers. Même le Créateur n'aurait pu imaginer l'incroyable spectacle qui se déroule dans cette arène mythique.

Keepers of the Void:

Missionnée par Vulgrim, Fury doit voyager au cœur des Trous de serpents pour éliminer une ancienne menace y résidant. De tout nouveaux lieux, mystères et ennemis attendent la moindre occasion de mettre à l'épreuve les capacités de Fury. Comme récompense, elle pourra développer de nouvelles formes d'armes pour les Abysses ainsi que le plus beau des prix : L'armure abyssale.