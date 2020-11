Dark Edition - Le fanfilm prend la forme d'une websérie en financement participatif

Connu tout d'abord sous l'appellation Pokémon Dark Edition, puis ensuite Dark Edition, le projet de fanfilm signé noOne Studio continue sa mutation pour devenir à présent une websérie prenant l'appellation Muted. Avec un objectif de 5 à 7 épisodes en 3D envisagé par l'équipe, cette dernière s'est naturellement tournée vers le financement participatif pour pouvoir donner vie à leur projet.

Vous trouverez leur campagne Kickstarter juste-ici, accompagnée du dernier trailer en date intitulé S.W.A.T..

Nous sommes noOne, un studio de 3D basé à Paris, et notre projet est de créer Muted, une série animée et réaliste en 3D dans un monde parallèle au nôtre où les animaux sont remplacés par des créatures. La série sera inspirée d'une version plus sombre du monde Pokémon et de la série Black Mirror. Chaque épisode aborde un sujet spécifique lié à la condition animale dans un monde gouverné par l’Homme.

La première saison comprendra entre 5 et 7 épisodes, de 4 à 7 minutes.

Nous cherchons à lever 120000 € afin de créer le premier épisode qui, si la campagne est un succès, sortira le 1er mai 2021. Ce projet sera ambitieux, audacieux, et très différent de ce que vous avez pu voir jusque là. C'est pourquoi nous avons besoin de VOUS pour nous aider à donner vie à ce projet!