Découvrez Pokemon Dark Edition et son trailer très prometteur

Pokémon est une licence légendaire. De nombreux joueurs ont grandi grâce à elle, et ont été bercés par Pikachu, Dracaufeu ou encore Mewtwo... Et si certains transmettent cette passion génération suivante, d'autres réalisent des projets bien plus fous.

C'est ce qu'on fait Clément Martin, Fabrice Léger, Florian Malchow et Thomas Jerz avec un trailer d'un fanfilm d'animation Pokémon bien plus sérieux que les jeux originaux, Pokemon Dark Edition. Au programme de ce trailer, enlèvement, enquête policière et surtout combat de Pokémons dans un style assez semblable à celui de Détective Pikachu, le Film.

Si ce trailer de 2 minutes vous a mis l'eau à la bouche, n'espérez pas voir le film complet un jour... Les créateurs ont en effet déclaré que cette petite bande-annonce leur avait pris près de 2 ans et demi de travail... Mais qui sait ? Avec le succès de Détective Pikachu, le Film, peut-être aura-t-on à l'avenir un film Pokémon plus sombre que les jeux qui sortent sur console Nintendo ?

Source : Youtube