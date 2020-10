Le fanfilm Pokémon Dark Edition évolue et devient Dark Edition

Le 5 mai dernier nous vous présentions le trailer d'un fanfilm intitulé Pokémon Dark Edition, créé par Clément Martin, Fabrice Léger, Florian Malchow et Thomas Jerz et visionné plus de 2,7 millions de fois sur Youtube. Si la majorité des internautes était unanime pour souligner le travail réalisé par l'équipe de noOne Studio, d'autres voix pointaient du doigt la trop grande différence avec le chara design propre aux monstres de poche.

Souhaitant se défaire de tout lien avec la licence de Game Freak, le projet a évolué ces derniers mois pour acquérir sa propre identité, prenant ainsi le nom de Dark Edition​. Alors que l'on pensait ne plus avoir de nouvelles de ce projet, deux affiches teaser sont apparues sur la Toile ces dernières semaines, nous donnant rendez-vous le 31 octobre 2020 à 18h pour découvrir une toute nouvelle vidéo du projet. En attendant de pouvoir découvrir de quoi il en retourne, nous vous laissons admirer ci-dessous les deux affiches teaser publiées par noOne Studio. Une nouvelle affiche sera également dévoilée le 23 octobre prochain afin de nous faire patienter.