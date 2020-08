Dante de Devil May Cry annoncé dans un DLC "Maniax pack" pour Shin Megami Tensei III : Nocturne HD

Alors que de nombreux joueurs avec impatience la sortie l'année prochaine de Shin Megami Tensei V, c'est le remaster de l'épisode 3, Shin Megami Tensei III: Nocturne HD qui fait parler de lui aujourd'hui . En effet, on apprend qu'il sera possible de transformer quelque peu le jeu grâce à un DLC nommé "Maniax pack" basé sur Shin Megami Tensei III: Nocturne Maniax.

Une fois le DLC téléchargé, une nouvelle option permettra de lancer une version "Nocturne Maniax" du jeu avec comme personnage invité, Dante le héros de Devil May Cry (et remplaçant ainsi Raidou Kuzunoha de Devil Summoner 2 qui est de base le personnage invité.) Le DLC sera disponible dès la sortie du jeu au Japon, le 29 octobre prochain sachant qu''en Occident le titre n'est prévu qu'au printemps de l'année prochaine.

En attendant d'autres détails, retrouvez un trailer (en japonais)= présentant ce DLC très spécial.