DAEMON X MACHINA: Titanic Scion - L'extension Into the Abyss disponible sur Nintendo Switch 2

Par ggvanrom - Il y a 7 heures

Que vous ayez déjà terminé ou non l'aventure de DAEMON X MACHINA: Titanic Scion, vous serez ravis d'apprendre que la première extension majeure Into the Abyss est désormais disponible au tarif de 14,99€ sur l'eShop (et incluse d'office dans les versions Deluxe du jeu). Cette extension conduira les joueurs dans la toute nouvelle zone d'exploration dénommée Locus Initi, où les attendent des quêtes passionnantes, des ennemis redoutables et de nouveaux équipements puissants. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

En parallèle, Marvelous a sorti une mise à jour gratuite, comprenant des corrections de bugs et des améliorations supplémentaires pour le jeu. Les joueurs peuvent également étendre leurs options de personnalisation et de communication grâce à un nouveau contenu téléchargeable payant.

Daemon Machina: Titanic Scion
