Daemon X Machina: Titanic Scion présente un nouveau journal des développeurs (avec sous-titres en français)

En attendant la sortie de Daemon X Machina: Titanic Scion dans un peu plus d'un mois sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, Marvelous propose aux joueurs de découvrir un nouveau journal de développeurs, avec les sous-titres en français. Aujourd'hui, c'est Kenichiro Tsukuda, créateur et producteur du jeu qui est à l'honneur et qui nous livre diverses anecdotes sur plus de 13 minutes de vidéo. Nous vous laissons la découvrir ci-dessous. Pour rappel, Daemon X Machina: Titanic Scion sera disponible à partir du 5 septembre 2025 , et contrairement à beaucoup d'autres éditeurs, la version physique du jeu sera bien complète sur une cartouche.