Daemon X Machina: Titanic Scion - Aperçu du système de fusion

En septembre, les méchas seront de sortie chez Marvelous avec le déploiement de Daemon X Machina: Titanic Scion sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. En attendant le 5 septembre, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu qui se concentre sur le système de fusion qui vous permettra d'optimiser vos combattants.

Abandonnez votre humanité et gagnez en puissance ! Le système Fusion permet au joueur de fusionner des facteurs Immortels, obtenus auprès d'ennemis vaincus, dans son corps afin d'acquérir de puissantes capacités utiles au combat. Les facteurs sont classés en trois catégories : Puissance, Carapace et Squelette, qui déterminent les types de compétences pouvant être acquises. Plus un Outer fusionne de facteurs immortels à son corps, plus il aura accès à des compétences, mais plus son corps se transformera en quelque chose d'inhumain. Les Outers peuvent retrouver leur apparence humaine moyennant un coût et le prix plus élevé de perdre toutes leurs nouvelles compétences. Le choix de savoir si ce pouvoir vaut la peine de se perdre en chemin ne peut être fait que par vous.