Daemon X Machina: Titanic Scion - L'histoire se dévoile en vidéo

Après les simulations de vie à la ferme, Marvelous compte bien terminer l'été 2025 à coup de méchas grâce à son dernier titre Daemon X Machina: Titanic Scion. Cette semaine ce n'est pas un, mais deux trailers qui ont été diffusés par le développeur et éditeur. Un premier qui se concentre sur l'histoire du jeu, et le second qui se focus sur les armes à particules. Pour rappel, Daemon X Machina: Titanic Scion est attendu sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents pour le 5 septembre 2025 .

La nouvelle bande-annonce, présentée sur IGN Live, offre un aperçu des ennemis mystérieux, des personnages secondaires et des combats d'action stylisés contre les monstres et les arsenaux que les joueurs découvriront tout au long de l'histoire palpitante du jeu. De plus, Kenichiro Tsukuda, producteur de la série Daemon X Machina, a rejoint IGN pour discuter de l'évolution des grands méchas vers des combinaisons blindées compactes et de leur nature personnalisable, des éléments multijoueurs asynchrones uniques du jeu et pour en révéler plus sur le conflit entre les humains, les Outers et les Immortels, qui est le moteur de l'histoire.