Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, pensez à télécharger les patch de langue française

Parmi les titres de lancement de la Nintendo Switch 2, les joueurs qui ont fait l'acquisition de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition et de Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard se sont rendus compte qu'il manquait un petit quelques chose dans le contenu des deux jeux. Les doublages audio français ne sont en effet pas dans les versions de base du jeu. Rassurez-vous, les langues françaises sont bien disponibles en téléchargement sur l'eShop. Comptez 2,9 Go de téléchargement pour avoir les voix françaises de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition et 1,3 Go pour celles de Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard.