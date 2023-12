Cursed to Golf s'offre un changement de style avec sa màj gratuite

Déjà disponible depuis août 2022, Cursed to Golf vient de voir son univers chamboulé avec la sortie de sa nouvelle mise à jour gratuite : Golf Pin Update. Grâce à cette mise à jour, vous pourrez désormais équiper votre golfeur avec 3 pins attribuant des pouvoirs qui sont au nombre d'une cinquantaine, de quoi profondément renverser le gameplay de chacune de vos parties. Disponible dès à présent , nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu dédié à cette mise à jour.

La mise à jour Golf Pins vous permet d'équiper jusqu'à trois Golf Pins à la fois. Avec plus de 50 variations et pouvoirs, vous pouvez personnaliser votre expérience à votre guise. Équipez l'épingle "Destroy All Idols" pour vous donner plus de coups, prenez le départ avec une épingle au pouvoir spécial comme la "Tee-Off Rocketball", ou donnez-vous une autre chance après avoir échoué à un trou délicat avec l'épingle "Last Chance" qui vous permet de revenir en arrière et de faire comme si rien ne s'était passé.