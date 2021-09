Cursed to Golf - Devenez le roi du golf au Purgatoire sur Nintendo Switch

Le golf semble avoir le vent en poupe en ce moment. Nouveauté réalisée par le développeur indépendant Chuhai Labs, Cursed to Golf nous fera l'honneur de sa venue sur Nintendo Switch dans le courant de l'année 2022. proposant un concept atypique de roguelike où le personnage se bat à coup de club et de balle, nous vous laissons découvrir ci-dessous le premier trailer du jeu.

Vous incarnez le Golfeur Maudit, piégé dans le Purgatoire du Golf après qu'un éclair vous ait stoppé dans votre élan au moment où vous alliez effectuer le putt gagnant d'un tournoi de golf réputé ! Malheureusement, il n'y a pas de mulligans dans la vie, donc pour lever la malédiction et remonter sur la terre des vivants, vous devrez jouer à travers les 18 trous de Golf Purgatory, un exploit seulement possible pour une vraie légende du golf. Divisé en 4 biomes distincts, chaque zone du parcours est dirigée par un caddie légendaire fantomatique, qui vous aidera dans votre quête de rédemption et de renaissance. Êtes-vous à la hauteur des défis mythiques du Purgatoire du golf ? Pourrez-vous un jour retrouver votre forme corporelle... ? Serez-vous couronné d'une légende du golf... ? Ou serez-vous à jamais... maudit au golf ?