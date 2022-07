Cuphead: The Delicious Last Course fête son million de ventes

CUPHEAD: The Delicious Last Course le tant attendu DLC à Cuphead est disponible depuis le 30 juin dernier sur toutes les plateformes. Coûtant 7,99 euros, ce contenu annexe vous proposera de visiter une toute nouvelle île, avec ses propres niveaux et boss, ainsi que d'incarner un tout nouveau personnage, la délicieuse Mme Calice.

Rappelons que Cuphead est, quant à lui, sorti le 18 avril 2019 sur Nintendo Switch et coûte 19,99 euros sur l'eShop. Les développeurs de cet incroyable jeu viennent d'annoncer que CUPHEAD: The Delicious Last Course vient de dépasser le million de ventes, un score incroyable pour un DLC qui aura mis plus de 4 ans à sortir. Pour l'occasion une illustration spéciale a été réalisée par les talentueux artistes du Studio MDHR.