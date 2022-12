Cuphead - The Delicious Last Course fête ses deux millions de ventes

CUPHEAD: The Delicious Last Course est disponible depuis le 30 juin dernier sur toutes les plateformes et constitue à ce jour la seule extension du jeu Cuphead sorti sur Nintendo Switch le 18 avril 2019 . Coûtant 7,99 euros, ce contenu annexe vous proposera de visiter une toute nouvelle île, avec ses propres niveaux et boss, et d'y incarner un tout nouveau personnage, en la personne de Mme Calice. Pour information, Cuphead coûte quant à lui 19,99 euros sur l'eShop.

Après avoir fêté le symbolique million de ventes en juillet dernier , le Studio MDHR à l'origine de ce titre et de ce DLC vient d'annoncer avoir franchi la doublement symbolique barre des deux millions de ventes pour ce DLC exclusivement. Espérons que ce succès leur donnent de la suite dans les idées.

Much to our amazement, we can announce that The Delicious Last Course has gone Double Platinum, selling 2 million copies across all platforms!!



We are so grateful to everyone who joined Cuphead, Mugman, and Ms. Chalice on this new adventure. Your support means the world to us. pic.twitter.com/nsfpSFiw4Z