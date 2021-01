Cultist Simulator, du gameplay en vidéo avant la sortie sur Nintendo Switch

Toujours attendu pour le 2 février prochain Cultist Simulator refait aujourd'hui parler de lui avec une toute nouvelle bande-annonce de gameplay. Bien que très courte, celle-ci nous montre la toute nouvelle interface du titre, pensée spécifiquement pour la Nintendo Switch et son écran tactile. Le titre sera bientôt précommandable sur l'eShop et devrait bénéficier d'une remise de 30% pour ceux qui le précommanderont, sur le prix final de 19,99 euros. Cette offre sera valable sur l'eShop américain et devrait a priori l'être aussi sur le nôtre. Affaire à suivre d'ici la sortie du jeu dans 2 petites semaines.

The alien gods of #CultistSimulator are coming to #NintendoSwitch this February 2nd...but our new gameplay trailer is already here! Find out what awaits you and don't forget to #Wishlist the game :https://t.co/q1HvOHmF9m pic.twitter.com/xCYXmjw3mN