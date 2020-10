Cultist Simulator le jeu de carte interactif dans un univers Lovecraftien annoncé sur Switch

Les développeurs de chez Factory Weather viennent d'annoncer le portage de leur jeu de carte narratif aux éléments de roguelike Cultist Simulator sur l'eShop de la Switch. L'annonce, accompagnée du trailer ci-dessous, fut faite sur le twitter officiel des développeurs aujourd'hui.

Malheureusement aucune fenêtre de sortie pour le jeu n'a été dévoilée mais les développeurs permettent dans leur tweet l'inscription à une newsletter afin d'avoir rapidement plus d'informations.

Le jeu, déjà disponible sur PC depuis mai 2018 et qui a connu un succès critique, permet d'incarner un cultiste dans des aventures procédurales inspirées de l'œuvre de l'écrivain américain H.P. Lovecraft et se joue à la manière d'un jeu de carte interactif. Il permet de vivre des centaines de scénarios différents au cours de partie grâce à sa narration interactive et son système de jeu aléatoire.

Pour l'instant aucun patch officiel français n'est disponible sur PC mais l'équipe tend à traduire son jeu dans le plus de langues possible. Il ne reste plus donc qu'à prier pour enfin avoir le jeu dans la langue de Molière.