Cultist Simulator dévoile sa date de sortie dans une nouvelle bande annonce

Le jeu de carte de Weather Factory vous donne rendez-vous le 2 février 2021 sur l'eShop. Nous vous en parlions déjà ici, Cultist Simulator est un jeu de carte interactif mettant l'accent sur sa narration, le tout au sein d'un univers très Lovecraftien.

C'est Playdigious qui s'occuperont du port du jeu sur la console de Nintendo, ils ont déjà travaillé à de nombreux ports sur la console ou sur mobile. Le jeu intégrera gratuitement 3 de ses contenus téléchargeables lors de sa sortie, à savoir The Ghoul, The Priest et The Dancer (le jeu ne disposant pas de patch de traduction français à ce jour, les noms des contenus téléchargeables sont en anglais) qui rajoutent respectivement du contenu narratif au jeu. Un dernier contenu The Exile sera quant à lui achetable sur l'eShop, lui aussi le jour de la sortie du jeu. Plus conséquent, ce dernier contenu narratif en date change drastiquement le gameplay du titre et ajoute énormément de difficulté à l'aventure, amateurs de complexité vous voila désormais prévenus.

Selon le site du jeu, il disposera d'une interface repensée pour la Switch et d'un support pour des contrôles à la manette ou à l'écran tactile. Il est annoncé au prix de 19,99 euros et dispose désormais d'une nouvelle courte bande-annonce pour satisfaire les curieux.