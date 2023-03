Crime O'Clock - Le jeu d'enquête temporel aura le droit à une sortie physique sur Nintendo Switch

Après une entrée remarquée sur PC en février dernier, le jeu d'enquête Crime O'Clock va finalement s'offrir une virée sur Nintendo Switch en version dématérialisée ET en version physique. C'est le distributeur Just For Games qui vient d'officialiser un partenariat avec le développeur Italien Bad Seed, qui nous permettra de trouver le jeu en version physique dans les étals dans le courant de l'année 2023 sans plus de précisions pour le moment. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir ci-dessous un aperçu de la boîte du jeu, ainsi qu'un descriptif complet.

À propos de Crime O'Clock : ALERTE ! ALERTE ! L'ESPACE TEMPS EST EN DANGER ! Empêchez les crimes avant qu'ils ne se produisent ! It’s Crime O'Clock ! Enquêtez sur des affaires à travers le temps et des cartes évolutives en dévoilant une histoire reliée entre elles. Serez vous assez observateur pour résoudre les mystères ? Le crime n'attend personne ! Voyage dans le temps En tant que détective du temps, votre travail consiste à résoudre des crimes dans le temps qui n'auraient jamais dû se produire ! Chaque carte comporte plusieurs marqueurs temporels à visiter et à utiliser pour résoudre différents cas de piratage, de meurtre, de vol et bien plus encore. Mais un fil conducteur d'événements étranges se développe au fil des siècles… A vous de comprendre ce qui a pu dérégler le temps et propager tous ses crimes, puis annulez-les avant même qu'il n'arrive ! Une carte en constante évolution Quelque chose ou quelqu'un essaie de perturber le temps, trouvez de quoi il s'agit et résolvez le plus grand crime de l’Histoire ! D’ÉNORMES cartes zoomables sont à votre disposition dans chacune des époques. Ce sera le terrain de jeu idéal pour vos différentes enquêtes, déductions et recherche d'indices. [Vous devez utiliser une méthode déductive pour combiner les indices collectés et rechercher les pièces manquantes. En résolvant les enquêtes, la carte change et de nouvelles aventures sont débloquées. EVE - Outils, et les systèmes d'aides Comme vous avez pu le constater, il s'agit d'un jeu d’enquête où votre unique besoin sera votre cerveau pleinement fonctionnel pour déjouer les crimes ! Vous ne serez pas seul dans votre travail : EVE, une IA supérieure, vous aidera en vous fournissant des conseils et des outils. Grâce au système d'EVE, vous disposez de nouveaux moyens pour trouver des indices et des preuves : des sessions de déduction alternant avec des mécanismes d'action et de puzzle pour une expérience utilisateur complète. Au cours de votre aventure, EVE fera évoluer ses systèmes, débloquant ainsi de nouvelles fonctionnalités pour vous aider... Explorez cinq époques différentes L'ère Steampunk, avec des automates, des inventions folles et des mystères gothiques.

La cité d'Atlantis, avec ses cristaux magiques et sa civilisation pacifique et utopique.

L'âge de l'Information, basé sur la ville réelle de Milan en Italie, ville natale des développeurs. Il présente certains des bâtiments les plus emblématiques tels que le Duomo di Milano, le Castello Sforzesco, la Cène et bien d'autres encore ! Et plus à découvrir bientôt...