Crash Bandicoot N. Sane Trilogy dépasse les 20 millions de ventes

Égérie de la PlayStation première du nom, Crash Bandicoot a récemment eu l'opportunité de revenir sur les devants de la scène grâce à sa compilation Crash Bandicoot N. Sane Trilogy développée par Vicarious Visions (aujourd'hui renommé en Blizzard Albany). Le jeu est disponible sur Nintendo Switch depuis le 29 juin 2018 et sur toutes les autres plateformes.

Aujourd'hui, nous sommes heureux d'apprendre que la Crash Bandicoot N. Sane Trilogy s'est écoulée à pas moins de 20 millions d'exemplaires depuis son lancement. Un score qui dépasse les scores de ventes des trois opus originaux depuis leurs sorties en 1996, 1997 et 1998 ​.

Whoa! Thank you to our community of Crash players for this memorable milestone! pic.twitter.com/o3QmThD9UB