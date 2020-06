Crash Bandicoot 4 repéré sur consoles... Mais pas sur Nintendo Switch

Créée par Naughty Dog a qui l'on doit notamment Jak and Daxter, Uncharted et The Last of Us, la série Crash Bandicoot a longtemps été associée aux consoles de Sony à cause des trois premiers épisodes "exclusifs" aux Playstation (sans parler de Crash Team Racing)..Par la suite, la licence a eu droit à de nombreuses itérations multiplateformes plus ou moins pertinentes qui ont d'ailleurs eu tendance à lui faire perdre un peu, beaucoup, de sa superbe... Heureusement, en 2017, le remaster de la trilogie originale, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy a remis la licence sur le devant de la scène et cette fois-ci sur toutes les consoles dont la Nintendo Switch... Un retour gagnant, même si les possesseurs de la console de Nintendo ont du attendre un an après les autres pour avoir la chance de (re) découvrir ces trois classiques des années 90 en mode télé et en mode portable.

Pour autant, lorsque l'on apprend que plus de vingt ans après la sortie du troisième opus sur PS2, un quatrième épisode de Crash Bandicoot a été repéré sur l'organisme de classification des jeux vidéo de Taiwan, on ne peut qu'être enthousiaste ! Nommé Crash Bandicoot 4 : It's About Time, le jeu, développé par Toys for Bob (qui s'est occupé des remasters mais aussi de la série Skylanders), devrait une nouvelle fois nous mettre aux commandes de Crash et de ses amis dans une sombre histoire de masques (et oui, là aussi) de failles et de voyages dans le temps...

Malheureusement si, à Taiwan, Crash Bandicoot 4 : It's About Time a été classé sur PS4 et Xbox One, il n'y a pour le moment aucune trace de version Nintendo Switch... Alors cela peut changer puisque le jeu n'a pas encore été dévoilé officiellement sans compter que le jeu peut aussi arriver sur Switch "un peu plus tard"...

Evidemment nous vous tiendrons au courant. En attendant, retrouvez le premier visuel du jeu sur PS4 et Xbox One.

Source : Gamerating