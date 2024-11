CONCOURS : Gagnez le tome 3 de Zelda : Chroniques d’une saga légendaire

En partenariat avec Third Éditions, nous avons l’immense plaisir de vous proposer un concours exceptionnel, à l’occasion de la sortie du livre Zelda : Chroniques d’une saga légendaire, tome 3 : Tears of the Kingdom, écrit par la talentueuse Valérie Romendil Précigout. Un exemplaire de cet ouvrage déjà incontournable, alors qu'il n'est même pas encore sorti, pour tous les fans de la légendaire franchise de Nintendo est mis en jeu.

Pour participer, rien de plus simple, il vous suffira de suivre les comptes X (anciennement Twitter) de Third Éditions et de Nintendo-Master et de retweeter le message d'annonce de concours. Ce concours est ouvert dès à présent et jusqu'au vendredi 6 décembre prochain avec un tirage au sort qui aura lieu à cette date.