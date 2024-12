CONCOURS : Gagnez le livre Génération Mario Kart

En partenariat avec la maison d'édition Omaké Books, nous avons l’immense plaisir de vous proposer un concours exceptionnel, à l’occasion de la sortie de l'ouvrage Génération Mario Kart, écrit à quatre mains par Florent Gorges et Tamalou que l'on ne présentent plus. Quatre exemplaires du livre, deux éditions collector et deux autre éditions classique sont mis en jeu dans ce concours, ce qui maximise vos chances d'emporter cet ouvrage !

Pour participer, rien de plus simple, il vous suffira de suivre les comptes X (anciennement Twitter) d'Omaké Books et de Nintendo-Master et de retweeter le message d'annonce de concours. Ce concours est ouvert dès à présent et jusqu'au samedi 14 décembre prochain avec un tirage au sort qui aura lieu à cette date.