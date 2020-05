Children of Morta Setting Sun Inn enfin disponible sur Nintendo Switch

Si vous avez déjà terminé votre aventure dans Children of Morta, vous serez ravi d'apprendre que Dead Mage vient de mettre à jour le contenu du jeu avec l'arrivée du second DLC gratuit : Setting Sun Inn. Au menu, un mode New Game + ainsi que plusieurs éléments additionnels pour prolonger l'expérience. Voici un récapitulatif des nouveautés :

Nouveau mode Game + où les joueurs conservent les personnages précédemment déverrouillés, les progrès de l'arbre de compétences, les ressources, l'atelier de Ben et les améliorations du Livre de Rea, tout en jouant à travers un contenu encore plus stimulant.

20 nouvelles scènes.

8 nouveaux événements interactifs pour animer la maison de la famille Bergson.

pour animer la maison de la famille Bergson. 26 nouvelles activités pour occuper les Bergsons.

pour occuper les Bergsons. 14 nouveaux événements familiaux et quêtes dans les donjons.

familiaux et quêtes dans les donjons. 3 nouvelles quêtes secondaires.

Correction de l'équilibre du jeu et de quelques bugs.