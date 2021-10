Children of Morta - Le DLC Ancient Spirits disponible sur Nintendo Switch

L'heure est venue de relancer Children of Morta. Le DLC Ancient Spirits est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 4,99€, ce contenu additionnel vous permettra de débloquer de nouveaux personnages ainsi que de nouveaux éléments de customisation. Pour fêter cette sortie, 11 bit studios et le développeur Dead Mage nous proposent un trailer de lancement.

Des vies parallèles, bien que distinctes, peuvent parfois se lier et commencer une nouvelle vie, ressemblant à leurs deux natures. Tout devient clair avec l'arrivée d'un guerrier doté de deux esprits. Ce nouveau personnage élargit le groupe de guerriers disponibles et est jouable dans le mode Épreuves familiales. La maîtrise du combat et le style de jeu unique de ce nouveau venu ne peuvent être comparés aux compétences de quiconque sur ces terres.

Afin d'alléger l'attente jusqu'à la première du 7 octobre, un autre élément de contenu gratuit Children of Morta est maintenant en ligne ! La dernière mise à jour enrichit le jeu avec la Consécration, un nouvel objectif ajouté au mode Épreuves familiales axé sur le combat, et deux localisations linguistiques complètes comprenant des voix off en persan et en japonais. La voix-off japonaise est assurée par le talentueux Takaya Hashi, connu pour son travail sur Naruto et Sailor Moon. M. Hashi est l'unique narrateur du jeu.