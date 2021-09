Children of Morta - Le DLC Ancient Spirits se dévoile sur Nintendo Switch

Si vous avez terminé les aventures de la famille Bergson dans Children of Morta, que diriez-vous de remettre le couvert avec un tout nouveau DLC ? Dénommé Ancient Spirits, le prochain contenu supplémentaire sera proposé au prix de 4,99 et proposera de nouveaux personnages, de nouvelles customisations etc. En attendant de découvrir le DLC le 7 octobre prochain , nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Des vies parallèles, bien que distinctes, peuvent parfois se lier et commencer une nouvelle vie, ressemblant à leurs deux natures. Tout devient clair avec l'arrivée d'un guerrier doté de deux esprits. Ce nouveau personnage élargit le groupe de guerriers disponibles et est jouable dans le mode Épreuves familiales. La maîtrise du combat et le style de jeu unique de ce nouveau venu ne peuvent être comparés aux compétences de quiconque sur ces terres.

Afin d'alléger l'attente jusqu'à la première du 7 octobre, un autre élément de contenu gratuit Children of Morta est maintenant en ligne ! La dernière mise à jour enrichit le jeu avec la Consécration, un nouvel objectif ajouté au mode Épreuves familiales axé sur le combat, et deux localisations linguistiques complètes comprenant des voix off en persan et en japonais. La voix-off japonaise est assurée par le talentueux Takaya Hashi, connu pour son travail sur Naruto et Sailor Moon. M. Hashi est l'unique narrateur du jeu.