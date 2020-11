Champion x Super Mario : découvrez la nouvelle collection sportswear en édition limitée

Décidément, cela n'arrête plus ! Nintendo a décidé de véritablement investir tous les champs possibles de la société en sortant des carcans réservés habituellement aux héros de jeux vidéo. Ainsi, pour les 35 ans ans du jeu culte de la NES, Super Mario Bros. Nintendo multiplie les partenariats avec des marques diverses et variées et notamment avec les grandes noms de la mode et du prêt-à-porter. Ces derniers temps, on a vu ainsi Mario débarquer chez BlackMilk, Levi's, Crocs, Puma... Et même chez la poupée Barbie ! Dernière collaboration en date avec la marque Champion pour une collection sportswear en édition limitée assez classique dont plusieurs pièces sont actuellement disponibles à la vente en France. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez des images de la collection sur cette page et pour commander, rendez-vous sur le site de Champion.

Source : Championstore