Catherine Full Body repéré sur Nintendo Switch

Il y a peu, Atlus a sondé les joueurs (avec succès) au sujet de possibles portages sur Nintendo Switch (voir ici)... Mais faut croire que pour certains titres, ou dans les cas pour un, ce n'était qu'une formalité puisque l'on découvre aujourd’hui que le 22 janvier dernier, une version Nintendo Switch de Catherine : Full Body a été évaluée par l'organisme de classification des jeux coréen ce qui semble indiquer, à moins d'une improbable erreur, que le jeu est bien prévu sur Nintendo Switch.

Pour rappel, avant son officialisation, Thronebreaker: The Witcher Tales avait été repéré de la même façon (voir là...) En attendant une officialisation qui logiquement ne devrait plus tarder, retrouvez un trailer et une présentation du jeu.



Pars à l'exploration des joies et horreurs de l'amour dans la peau de Vincent, un homme tiraillé par un choix difficile : marier Katherine qui partage sa vie depuis longtemps, ou opter pour la belle inconnue qui vient de se réveiller à ses côtés... Catherine ! Mais attention ! La mauvaise décision pourrait bien s'avérer fatale. Piochant dans les thèmes du libre arbitre, de la complexité des relations humaines et des choix auxquels nous sommes confrontés, ce jeu d'énigmes d'action-aventure est une expérience unique en son genre.



Une décision à prendre



Le cœur de Vincent vacille entre deux femmes. D'un côté : Katherine, la femme que Vincent espère un jour épouser. De l'autre : Catherine, qui a surgi de nulle part. Toutes les deux lui brisent le cœur et l'âme... L'histoire peut prendre des tournures bien différentes, et cette romance d'épouvante peut mener à un dénouement rocambolesque.



Énigmes cauchemardesques



Déplace des blocs afin de créer une voie pour escalader une tour cauchemardesque tout en fuyant les monstres qui te pourchassent. Les niveaux de blocs inférieurs s'écroulent au fil du temps. Ne t'arrête pas d'avancer, ou tu risques de tomber avec eux. Il n'y a pas une minute à perdre !



Le décor change toutes les nuits, s'élevant de plus en plus haut dans le ciel. Plus Vincent complète de niveaux, et plus les stratégies requises pour progresser se complexifient.



Différents obstacles entravent la route de Vincent. Certains blocs s'avèrent être des pièges attendant d'embrocher les grimpeurs imprudents. D'autres explosent et infligent des dégâts à tout ce qui les entoure. Les moutons de ces cauchemars sont également désespérés de survivre un matin de plus. Ils se mettront en travers de ton chemin, sèmeront le chaos dans tes blocs et peuvent même tenter de te rentrer dedans. Use toute ta tête et aide-toi d'objets étranges pour te débarrasser des moutons, dangers et créer de nouvelles routes menant au sommet !





Trois modes de jeu



Dans Golden Playhouse, joue à travers l'histoire tortueuse de Vincent entre amour, luxure et autodétermination.



Dans Babel, relève les défis de la tour et remporte des scores élevés, joue en solo ou en coopération.



Dans Colosseum, affronte d'autres joueurs en mode multijoueur local afin de déterminer qui est le meilleur grimpeur.