Thronebreaker : The Witcher Tales : bientôt sur Nintendo Switch ?

Fans de The Witcher 3 et possesseurs de Nintendo Switch, cette news peut vous intéresser... En effet, il semblerait que Thronebreaker: The Witcher Tales, le jeu de rôle et de cartes inspiré de l'univers du Sorceleur (et d'un mini-jeu de The Witcher 3 ) va bientôt être annoncé sur Nintendo Switch. C'est en tout cas ce que l'on peut penser en apprenant que le titre est répertorié par le GRAC, l'agence sud-coréenne de classification des jeux vidéo... Evidemment, à ce stade ce n'est qu'une rumeur mais on espère qu'elle se vérifiera... En attendant retrouvez un trailer du jeu ainsi que sa présentation officielle.

Thronebreaker est un jeu de rôle solo situé dans l'univers de The Witcher, qui combine exploration narrative et casse-têtes uniques avec les mécaniques des batailles de cartes.



Élaboré par les développeurs à l'origine des instants les plus emblématiques de The Witcher 3: Wild Hunt, le jeu retrace l'histoire de l'illustre guerrière Meve, reine de deux Royaumes du Nord, Lyrie et Riv. Face à une invasion Nilfgaardienne imminente, Meve est contrainte d'entrer une nouvelle fois en guerre et de s'exposer aux tumultes de la destruction et de la vengeance. UNE TOUTE NOUVELLE AVENTURE ÉPIQUE Découvrez une toute nouvelle aventure de 30 heures située dans le monde de the Witcher avec 20 dénouements différents possibles.

Embarquez pour une grande aventure regorgeant de quêtes donnant à réléchir.

Influencez l'état du monde autour de vous en faisant des choix difficiles et en assumant leurs conséquences.

Rencontrez une multitude de personnages riches et multidimensionnels. Certains se joindront à votre quête, d'autres décideront de vous affronter sur le champ de bataille.

Source : Grac