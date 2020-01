Thronebreaker : The Witcher Tales disponible sur Nintendo Switch

Envie de prolonger l'expérience The Witcher après l'arrivée du 3ème opus sur Nintendo Switch ? Oubliez Geralt de Riv et plongez dès à présent dans un nouveau conflit dans Thronebreaker : The Witcher Tales. Disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, le soft vous met cette fois-ci aux commandes Meve, reine de Lyrie et de Riv, dont la mission est de reprendre les armes face à l'empire nilfgaardien.

Reprenant les mécaniques du Gwent tout en l'adaptant pour les besoins de l'histoire principale, Thronebreaker : The Witcher Tales devrait vous tenir en haleine pendant plus d'une trentaine d'heure. Afin d'en apprendre davantage sur le jeu, nous vous laissons ci-dessous le trailer officiel ainsi qu'un descriptif.