Nintendo Switch

Castlevania: Belmont’s Curse - La version Switch sortira également le 15 octobre 2026

Par ggvanrom - Il y a 6 heures

Si Konami avait agréablement surpris les joueurs en annonçant la sortie du prochain jeu Castlevania, intitulé Castlevania: Belmont’s Curse, sur différents supports dont la Nintendo Switch, nous étions toutefois inquiets de ne pas encore eu de date de sortie à nous mettre sous la dent. Bonne nouvelle, le dernier tweet de Konami vient de confirmer que le titre sera disponible en même temps que les autres versions dès le 15 octobre 2026. Pour rappel, une édition physique sera bien de la partie également.

Castlevania: Belmont’s Curse
Date de sortie : 15 octobre 2026
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Castlevania: Belmont's Curse
Konami

  • 15 octobre 2026
  • 2026
  • 2026

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