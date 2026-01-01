Castlevania: Belmont’s Curse - La version Switch sortira également le 15 octobre 2026

Si Konami avait agréablement surpris les joueurs en annonçant la sortie du prochain jeu Castlevania, intitulé Castlevania: Belmont’s Curse, sur différents supports dont la Nintendo Switch, nous étions toutefois inquiets de ne pas encore eu de date de sortie à nous mettre sous la dent. Bonne nouvelle, le dernier tweet de Konami vient de confirmer que le titre sera disponible en même temps que les autres versions dès le 15 octobre 2026. Pour rappel, une édition physique sera bien de la partie également.

23 ans après les événements de Castlevania Dracula's Curse, suivez l'aventure de la jeune Belmont dans le nouveau jeu d'action et d'exploration en 2D signé KONAMI, Evil Empire et Motion Twin.

La malédiction fera-t-elle basculer votre destin dans le désespoir ou le salut ?

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