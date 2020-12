Noël c'est dans quelques jours ! Pour l'occasion, Cartoon Master est une édition spéciale Noël. Et comme cette fête est synonyme de cadeau, nous vous apportons une nouveauté pour la rubrique: des images cliquables ! Cliquez sur les dessins pour voir plus en détail le travail de nos artistes.

Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner Cartoon Master Spécial Noël !

Nonomangaka nous propose une illustration des femmes de Nintendo entrain de fêter Noël. Mais qui est celle qui apparaît dans la cheminée ?

Judark revisite dans son dessin la tradition de Noël qui consiste à s'embrasser sous des feuilles de houx. Les fêtes de fin d'année tourne mal pour Luigi.

Adrien a dessiné le Link de The Legend of Zelda Breath of The Wild qui surfe sur son bouclier dans une ambiance nocturne de Noël.

Liny a créé une couronne de Noël représentant les 3 princesses de Nintendo entrain de festoyer.

Cartoon Master Spécial Noël est déjà terminé. Nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour la prochaine édition.

En attendant, nous vous proposons de voir ou revoir tranquillement les anciennes éditions au coin du feu en passant par le hashtag #CartoonMaster.

Bon dimanche et bonnes fêtes à tous !