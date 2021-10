Cartoon-Master : S3 - Episode 2

En attendant Metroid Dread, qui s'annonce excellent, Nintendo a publié un Nintendo Direct riche en nouvelles informations et annonces. L'équipe de Cartoon Master, revient, une fois de plus, sur l'actualité de la firme de Kyoto. Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner ... Cartoon Master Saison 3 - Episode 2 !

Nonomangaka a dessiné sur la présentation des acteurs et actrices qui doubleront les personnages du futur film Mario.

Anya Taylor-Joy, la joueuse d'échec dans la série Jeu de la Dame sera Peach (Checkmate - échec et mat)

Jack black, qui joue dans Rock Académie, incarnera Bowser (Rock)

Chris Pratt, connu pour son rôle dans Les Gardiens de la Galaxie, sera Mario (Star Lord)

Judark illustre son moment de vie personnel avec sa femme devant WarioWare : Get It Together! sur Nintendo Switch Ca tourne mal.

Adrien a dessiné sur Kirby et le Monde Oublié annoncé récemment dans le dernier Nintendo Direct. Tentons un code secret.

30ans2enfants a dessiné sur Super Monkey Ball : Banana Mania qui sortira prochainement sur Switch. Sachez qu'avant, il fallait attraper 100 bananes pour gagner une vie. Maintenant, cette récolte donne un bonus de contenu additionnel puisque les vies sont illimitées.

Cartoon Master Saison 3 - Episode 2 est déjà terminé. Rendez vous le 17 octobre à 10 heures pour un nouvel épisode. Les nouvelles aventures de Samus Aran seront sans doute au cœur de l'actualité. Si vous désirez participer à l'aventure Cartoon Master ou connaissez une personne voulant le faire, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

En attendant, nous vous proposons de voir ou revoir tranquillement les précédentes éditions en passant par le hashtag #CartoonMaster.

Bon dimanche à tous !