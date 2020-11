Cartoon-Master : Saison 2 - Episode 2

Alors que vous êtes tous entrain de tuer des centaines de monstres dans Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, Cartoon Master revient pour un second épisode. L'équipe de dessinateurs et dessinatrices a bien entendu dessiné sur les aventures de Link mais pas seulement. Rappelons que Cartoon Master est une rubrique bimensuelle où vous découvrez l'actualité Nintendo en dessin.

Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner Cartoon Master épisode deux !

Nonomangaka a dessiné sur Pikmin 3 Deluxe et notamment son nouveau mode coopération. Elle n'en garde pas que des bons souvenirs. Ses attentes sont radicalement différentes de la réalité.

Judark a réalisé une petite bande dessinée sur Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau qui vient fraichement de sortir. La frénésie du jeu de Koei Tecmo ne doit pas nous faire oublier une chose.

Adrien a dessiné sur la mise à jour pour Thanksgiving dans Animal Crossing : New Horizons. Dindou participe à la fête mais ne s'amuse pas toujours ...

Comme Judark, Liny a également créé une illustration sur Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau. Le narrateur apprend la triste nouvelle aux héros du jeu.