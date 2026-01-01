CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS s'offre un nouveau trailer en marge du lancement de la Coupe du Monde 2026

Alors que ce 11 juin signe le lancement de la Coupe du Monde 2026, Bandai Namco nous propose de découvrir un tout nouveau trailer de son jeu de foot CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS. Toujours attendu pour le 28 août 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents, aucune version Nintendo Switch 2 n'est au programme pour le moment.

Dynamique et intense, cette nouvelle bande-annonce raconte la montée en puissance de l’équipe nationale du Japon et sa préparation pour le Championnat du monde junior. Unis par un objectif commun, les joueurs sont animés par un esprit d’équipe et une ambition collective qui les mèneront vers la gloire internationale.

En présentant également d’autres équipes nationales, la bande-annonce rappelle toute l’intensité de la compétition et la diversité des adversaires qui se dressent entre le Japon et la victoire ultime. Portée par des graphismes époustouflants inspirés de l’anime, la vidéo enchaîne des séquences ultra-rapides et met à l’honneur les techniques spectaculaires qui ont fait le bonheur de plusieurs générations de fans de Captain Tsubasa.

Sur fond de rivalités intenses et de moments d’unité et de détermination, chaque plan mène vers la confrontation ultime qui couronnera la meilleure équipe du monde.