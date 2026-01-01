CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS annoncé sur Nintendo Switch

Tsubasa est de retour en 2026 avec un nouvel opus à destination de la Nintendo Switch : CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS. Attendu dans le courant de l'été sans plus de précisions pour le moment, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Le prochain épisode des palpitantes aventures de Tsubasa est arrivé ! Profitez de tous les frissons d'un football spectaculaire avec 110 personnages jouables et de nouvelles super techniques époustouflantes. Défiez un ami sur la pelouse ou soutenez Tsubasa dans sa quête ; le ballon est votre ami.

• Un monde footballistique plus vaste que jamais !

Découvrez 22 équipes nationales, plus de 110 personnages jouables et plus de 150 scènes cinématiques venant sublimer l'action sur le terrain ! Des équipes auparavant inédites tirées du manga et des sélections et personnages originaux s'affrontent dans des duels à l'animation léchée et sublime. Toutes les joies et tous les frissons de ces moments uniques n'ont jamais été aussi intenses !

• Nouvelle jouabilité améliorée

L'action sur le terrain a été significativement améliorée ! De nouvelles super techniques augmentent l'intensité dans tous les compartiments du jeu. Vous pouvez désormais dominer les débats sur la pelouse en passant, dribblant, taclant et bloquant avec vos propres techniques spéciales. Même plonger pour effectuer une parade devient plus tactique ! Le nouveau système de jeu met le gardien en duel face au tireur et permet aux deux joueurs de profiter des super tirs et des parades miraculeuses à couper le souffle des personnages originaux de la série.

• Tracez-vous un chemin vers la victoire

Du Brésil à la coupe du monde junior, revivez la saga de l'Arc mondial Junior, désormais avec des intrigues supplémentaires supervisées par Yōichi Takahashi. Créez votre propre personnage et rejoignez Tsubasa à la poursuite de ses rêves. Forgez de nouvelles amitiés, affrontez de nouveaux rivaux et rapportez le trophée à la maison.