CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS dévoile son gameplay dans un nouveau trailer

Olive et Tom sont toujours en forme, et ils comptent bien le démontrer avec la dernière vidéo en date dédiée à CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS. Attendu courant 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents sans plus de précisions pour le moment, nous vous laissons apprécier les derniers extraits de gameplay ci-dessous.

Les joueurs foncent, dribblent, taclent et apprennent à conserver leur endurance : chaque phase d’attaque est une véritable leçon de stratégie ! Ils chargent leurs tirs, brisent la défense du gardien et déclenchent une magnifique technique signature pour marquer.

Le jeu intègre plusieurs nouveaux systèmes :

Actions max : utiliser des techniques à haut risque, mais qui peuvent rapporter gros, en attaque comme en défense.

: utiliser des techniques à haut risque, mais qui peuvent rapporter gros, en attaque comme en défense. Super techniques : déclencher des capacités spécifiques à chaque poste (attaquant, milieu ou défenseur) comme les Super tirs, les Super passes, les Super dribbles et les Super tacles.

: déclencher des capacités spécifiques à chaque poste (attaquant, milieu ou défenseur) comme les Super tirs, les Super passes, les Super dribbles et les Super tacles. Enchaînement : multiplier les dribbles, les passes et les actions spéciales pour amplifier la puissance des tirs et leur vitesse de charge.

: multiplier les dribbles, les passes et les actions spéciales pour amplifier la puissance des tirs et leur vitesse de charge. Tactiques de gardien : un système riche avec six prédictions directionnelles pour les tirs, des duels basés sur l’endurance et une mécanique qui réduit l’endurance du gardien lorsque sa défense est brisée.

un système riche avec six prédictions directionnelles pour les tirs, des duels basés sur l’endurance et une mécanique qui réduit l’endurance du gardien lorsque sa défense est brisée. Actions miraculeuses : vivre des moments rares d’une intensité folle qui peuvent inverser le cours d’un match, dans la plus pure tradition de la série originale.

Tirs aériens époustouflants, sauvetages exceptionnels à la dernière seconde et bien plus encore : chaque match est une bataille cinématique qui allie réflexes, stratégie et passion du football. Les joueurs affrontent des rivaux légendaires sur la scène mondiale pour tenter de remporter le championnat ultime.