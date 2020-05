Burnout Paradise : Remastered - Nintendo dévoile un nouveau trailer explosif

Si vous ne connaissez pas la série des Burnout ou que vous êtes un amateur de jeu de course, Burnout Paradise : Remastered est fait pour vous. En effet, grâce à ce remaster spécialement prévu pour la Nintendo Switch, revivez la sensation des courses chevronnées et des cascades spectaculaires en tout genre.

Initialement paru en 2008 sur PS3 et Xbox360, il est le dernier jeu sorti en date de la série. En plus d'être l'épisode le plus abouti, ce remaster bénéficiera d'une refonte graphique spécialement adaptée pour la Nintendo Switch. Outre sa refonte visuelle, le jeu tournera en 60 FPS, ce qui n'est pas négligeable. Si cela vous intéresse, une vidéo de démonstration est disponible ci-dessous.