Bubsy 4D - La mascotte d'Atari Et Fabraz de retour sur Nintendo Switch

Les plus jeunes d'entre-nous auront peut-être connu Bubsy via un épisode dédié de notre JdG national, mais pour beaucoup, Bubsy est une créature rencontrée pour la première fois en1993 sur Super Nintendo et supports concurrents. Le lynx roux est ainsi de retour en 2026 avec un nouvel épisode 3D sobrement intitulé Bubsy 4D. En attendant notre test dédié à venir dans les prochains jours, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous.

Dans Bubsy 4D, je pars en mission pour récupérer la Toison d’Or, dérobée sous ma truffe par les terribles BaaBots. Je cours, saute, plane et roule sur des planètes extraterrestres avec une précision féline, dans des niveaux veloutés et bien ficelés, chacun se concluant par un affrontement contre un boss BaaBot. Habillez-moi avec de nouvelles tenues, collectez des plans cachés pour débloquer de nouveaux mouvements et affrontez les fantômes d’autres joueurs dans des contre‑la‑montre en ligne. En chemin, je retrouverai des amis bien connus comme Terri, Terry, Virgil et Oblivia, le tout sur une bande‑son résolument funky signée Fat Bard.

Source : Nintendo