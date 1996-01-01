Bubsy 4D aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 22 Mai 2026

Atari, le développeur indépendant Fabraz et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un partenariat pour proposer une version physique à Bubsy 4D. Les joueurs pourront en effet retrouver la mascotte lynx à partir du 22 mai 2026 en édition physique sur Nintendo Switch, mais aussi sur Nintendo Switch 2. Nous vous laissons découvrir ci-dessous les premiers visuels.

Bubsy 4D marque le retour de la mascotte lynx préférée de tous dans sa première aventure en 3D depuis 1996, vous offrant un jeu de plateforme coloré et expressif qui allie un charme nostalgique à des mécanismes de mouvement modernes et à son formidable sens de l'humour. L'édition physique comprend le jeu en boîte, intégralement sur cartouche, un manuel d'utilisation, une affiche et un livret d'illustrations.