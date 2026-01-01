Bubsy 4D - La démo du jeu est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Alors que Bubsy sera officiellement de retour le 22 mai 2026 sur consoles Nintendo Switch avec la sortie de Bubsy 4D, que diriez-vous de prendre un peu la température en amont ? Atari et Fabraz ont en effet mis la démo du jeu à disposition des joueurs sur les 2 boutiques eShop de la famille Nintendo Switch.

Rejoignez Bubsy dans une nouvelle aventure intergalactique riche en plateformes ! Non, vous ne rêvez pas : le lynx blagueur le plus célèbre du monde est de retour en 3D avec de nouveaux défis, de nouvelles techniques et plus de personnalité que jamais… le tout, dans l’espace ! Courez, sautez, glissez et roulez sur des planètes extraterrestres, et affrontez des moutons robotiques pour récupérer des tonnes de laine. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?

Obnubilés par la laine, les vieux ennemis de Bubsy, les Woolies, ont enlevé tous les moutons de la Terre. Mais ça, ce n’est pas le problème de Bubsy. Enfin, jusqu’à ce que les moutons se rebellent contre leurs ravisseurs, récupèrent leur technologie et se transforment en BaaBots meurtriers, bien déterminés à voler le bien le plus précieux de Bubsy : la Toison d’or.

Avec l’aide de sa drôle de bande haute en couleur, Bubsy doit s’aventurer dans l’espace pour vaincre les BaaBots et récupérer la Toison d’or. Heureusement, il a acquis de nouvelles compétences lui permettant de parcourir de vastes niveaux à thème. Bubsy peut sauter, glisser, grimper aux murs et se jeter sur ses ennemis. Et en prime, il peut même se mettre en boule pour rouler à une vitesse fulgurante !

L’équipe de Fabraz a conçu ces nouvelles techniques exubérantes pour plaire aux débutants comme aux inconditionnels du speedrun. Une fois que vous aurez maîtrisé les nouvelles techniques de Bubsy, partagez vos meilleurs temps en ligne pour montrer toute l’étendue de vos talents et pousser les autres joueurs à vous surpasser.