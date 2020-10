Bravely Default II s'offre un nouveau trailer et une date de sortie

Aujourd'hui se tenait un événement venu de nulle part à savoir un Nintendo Direct Mini "Partner Showcase" du mois d'octobre 2020 . Grâce à ce direct, nous avons pu en apprendre plus sur les jeux à venir sur la Nintendo Switch.

En l'occurrence, Bravely Default II s'est à nouveau montré lors de ce direct et nous avons pu faire le plein d'informations. Tout d'abord, nous pourrons faire la rencontre de nombreux personnages possédant leurs propres techniques de combat qui viendront nous rejoindre durant notre aventure comme Dag le défenseur, Orphée le barde, Anihal la dompteuse ou encore Shirley la flambeuse. Retrouvez dès à présent ci-dessous les nouvelles informations qui nous ont été communiquées en vidéo.

De plus, Square Enix aurait reçu plus de 20 000 retours après la publication de la démo sur l'eshop de la Nintendo Switch et il semblerait que les joueurs aient trouvé que la difficulté soit de la partie. Pour remédier à cela, les développeurs promettent de développer différentes modes de difficultés (Facile, Normal, Difficile) avant la sortie du jeu. De futures informations concernant ces changements nous seront communiquées par Nintendo dans les jours à venir.

Mais ce n'est pas tout ! Bonne nouvelle pour les fans de la franchise, Bravely Default II est officiellement attendu sur Nintendo Switch le 26 février 2021 . Les précommandes du jeu seront disponibles aujourd'hui dans la journée sur l'eshop de la Nintendo Switch.

Source : Youtube