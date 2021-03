Bravely Default II - Une fin secrète découverte dans le prologue du jeu

Si Bravely Default II est à n'en point douter un incontournable pour les amateurs de J-RPG sur Nintendo Switch, il s'avère que ce dernier dissimule encore quelques surprises en son sein pour les joueurs les plus aguerris. Plus précisément, une fin secrète est accessible dès le prologue du jeu. Attention, bien qu'accessible durant les premières heures du jeu, les conditions pour débloquer cette fin révèlent plusieurs ennemis de l'intrigue principale. Si vous êtes prêts, nous vous en disons plus juste après cette balise spoiler.

Si vous avez déjà fini le prologue, vous n'êtes pas sans savoir que dans le Ravin des Soupirs vous vous retrouvez confronté à Adam, un antagoniste disposant d'une force écrasante logiquement à 1000 lieues de votre niveau actuel à ce moment là, conduisant à une défaite inévitable. Pourtant, ce combat ne dispose pas de timer ou de cinématique arrêtant le combat, laissant ainsi supposer que l'adversaire (du haut de ses +100.000 PV) peut être défait.

Une fois le jeu terminé et le New Game + débloqué, vous avez la possibilité de recommencer le jeu avec votre niveau actuel et atteindre à nouveau cette scène. Surprise, Adam peut bel et bien être battu par votre groupe, chamboulant fatalement le cours de l'histoire, et amenant ainsi à une fin inédite. À noter que si le New Game + facilite grandement la découverte de cette fin additionnelle, il est possible de le vaincre lors de votre première partie, à condition d'être suffisamment entraîné. Nous vous laissons découvrir ci-dessous notre vidéo illustrant cette cinématique, et ne pouvons que vous conseiller de faire l'acquisition de Bravely Default II si ce n'est déjà fait pour découvrir son scénario au complet.