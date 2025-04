BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster - Tiz et Agnès sont de retour sur Nintendo Switch 2

Sorti initialement en 2012, Bravely Default premier du nom nous proposait une aventure atypique du Nintendo 3DS en compagnie de Tiz Arrior et de Agnès Oblige dans leur quête d'éveil de cristaux. Si la Nintendo Switch a ensuite accueilli le "second" opus Bravely Default II, c'est bien sur Nintendo Switch 2 que les joueurs pourront revivre les aventures de nos héros avec la sortie de BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster. Attendu pour le 5 juin 2025 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous. Malgré un poids annoncé de 11Go, il semblerait que le titre sera proposé en version physique avec une cartouche nécessitant un téléchargement obligatoire.

Sorti pour la première fois en 2012 sur Nintendo 3DS, BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster livre une histoire inoubliable, des personnage iconiques conçus par Akihiko Yoshida (FINAL FANTASY TACTICS, NieR:AutomataTM) et un innovant système de combat au tour par tour, “Brave & Default”, à une nouvelle génération de joueurs sur Nintendo Switch 2. Les fonctionnalités améliorées comprennent des graphismes optimisés et du nouveau contenu, parfait pour les fans de longue date souhaitant redécouvrir le monde de Luxendarc, et les nouveaux joueurs.

BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster se déroule à Luxendarc, un monde dans lequel quatre cristaux élémentaires maintiennent la paix et l’équilibre. Quand les ténèbres surgissent soudainement du Grand Gouffre qui a laissé un vide béant dans le monde, les Guerriers de la lumière embarqueront dans une aventure pour sauver le monde du désastre. Les joueurs rejoindront Agnès Oblige, la vestale du Cristal du Vent, Tiz Arrior un berger au grand cœur, seul survivant du Grand Gouffre qui a englouti sa ville natale, Édéa Lee, la fille unique du grand maréchal du duché d'Éternia, Ringabel, un jeune homme amnésique qui possède un mystérieux journal dans lequel sont consignés les événements futurs et Airy, une fée Cristalline, dans un voyage épique pour restaurer l’éclat des cristaux et la paix.

Les joueurs devront déployer leurs stratégies pour contrôler le déroulement de la bataille. Grâce au système innovant “Brave & Default” : Brave pour dépenser des Brave Points afin d’augmenter le nombre d’actions par tour, et Default pour accumuler un tour tout en renforçant ses défenses. Avec le système de classes qui propose plus de 20 classes uniques, les joueurs peuvent combiner différentes classes et capacités pour expérimenter une grande variété de compositions. Les combats au tour par tour haletants, qui peuvent être accélérés si le joueur le souhaite, sont sublimés par une bande son généreuse de Revo, faisant de BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster un incontournable pour les fans de RPG.