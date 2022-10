Bravely Default - La licence de Square Enix célèbre ses 10 ans avec des promotions et un set de goodies

Licence signée Square Enix débuté sur Nintendo 3DS, Bravely Default a fêté ce 11 octobre son dixième anniversaire au Japon. (la sortie en France a eu lieu quant à elle le 6 décembre 2013). Si l'on aurait pu penser pour l'occasion à un portage des jeux 3DS Bravely Default et Bravely Second: End Layer sur consoles de salon comme aime faire Square Enix depuis quelques temps, le développeur et Nintendo France ont décidé de proposer aux joueurs une réduction de -50% sur Bravely Default II sur l'eShop de la Nintendo Switch, faisant tomber le prix à 29,99€ jusqu'au 20 octobre . Pour ceux qui préfèrent les bonnes vieilles versions physiques, Bravely Default II est également en promotion sur la plateforme amazon au prix de 26,99€

Square Enix de son côté n'a pas oublié sa licence en proposant sur sa boutique en ligne un Bundle spécial 10ème anniversaire contenant un sac et divers goodies issus du premier épisode. Attention à votre portemonnaie car l'ensemble vous sera proposé au prix de 174,99€

