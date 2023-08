Born of Bread s'offre une démo disponible dès maintenant sur Nintendo Switch

Initialement attendu pour l'été 2023, il semblerait que Born of Bread accuse un peu de retard. Mais qu'à cela ne tienne, pour nous faire patienter les développeurs de WildArts en partenariat avec Dear Villagers nous proposent de découvrir dès à présent une démo du jeu, accessible sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Born of Bread est un jeu de rôle rétro au tour par tour qui renvoie aux RPG cartoony classiques, avec des personnages amusants et des histoires charmantes pour les enfants comme pour les adultes. Des êtres d'un autre âge sèment le chaos dans le pays et leurs méfaits représentent une grande menace pour tout le monde. Le héros le plus improbable, Loaf, un golem né du pain et doté d'un éternel émerveillement enfantin, se retrouvera, avec ses nouveaux amis, au cœur d'un drame vieux de plusieurs milliers d'années.

Explorez un monde merveilleux et plein de mystères, des ruines énigmatiques de la Forêt des Racines aux paysages glacés de Frosty Flats. Avec l'aide de vos amis, affrontez des méchants menaçants et participez à des combats hybrides tour par tour/temps réel amusants et originaux.

Cette démo présente les 45 à 60 premières minutes du jeu. Les joueurs y découvriront de nouveaux mécanismes, tels qu'un didacticiel de combat complet, une introduction à l'arbre de compétences et vous rencontrerez votre premier compagnon. Le jeu complet comprendra de nouvelles zones, des alliés, des PNJ, des quêtes secondaires, des décors et un système unique de "diffusion des combats" qui offre un flux de discussion fictif en jeu pendant les combats.